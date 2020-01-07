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SpaceX сообщила об успешном выводе в космос 60 спутников Starlink

Спутники будут размещены на высоте 290 км
Описание
© AP Photo/John Raoux, архив

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Компания SpaceX сообщила о выводе в космос 60 микроспутников Starlink, которые были запущены ранее на ракете-носителе Falcon 9. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter компании.

"Успешный вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Falcon 9 стартовала в понедельник в 21:19 по времени Восточного побережья США (05:19 вторника мск) с пускового комплекса SLC 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Спутники, предназначенные для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, будут размещены на высоте 290 км.

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Первая ступень ракеты-носителя, ранее трижды использовавшаяся при пусках компании SpaceX, спустя восемь с половиной минут была посажена на платформу Of Course I Still Love You, находящуюся в Атлантическом океане. Судно обеспечения Ms.Tree должно было с помощью сетки "поймать" в океане одну из половин головного обтекателя ракеты, однако деталь упала в воду неподалеку от него.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 Гб/с, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink.

Создание группировки из большого количества малых спутников (около 2 тыс.) для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет входит также в планы британской компании OneWeb. Россия разрабатывает низкоорбитальную многофункциональную спутниковую систему связи "Сфера", которая будет включать более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Теги
США
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