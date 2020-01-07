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Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

Первоначально посадка корабля планировалась на 5 января

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Dragon во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA.

Дистанционный манипулятор Canadarm-2 отведен от корабля в 05:05 по времени восточного побережья США (13:05 мск). Посадка корабля с 1,6 тонны груза запланирована на 10:47 по времени восточного побережья США (18:47 мск).

Первоначально возвращение корабля планировалось на 5 января, однако, как отмечается на сайте NASA, было принято решение отложить посадку из-за неблагоприятных погодных условий в Тихом океане к юго-западу от Лонг-Бич (штат Калифорния).

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен 5 декабря с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов - многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинскую аппаратуру для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению, а также "отель для роботов" - платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами.

Нынешний полет корабля Dragon к МКС - уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована капсула, уже дважды - в 2014 и 2017 годах - летавшая к МКС.

В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

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