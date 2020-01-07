В США закончили основные работы по созданию телескопа James Webb

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Основные работы по созданию орбитального телескопа James Webb завершены, но на протяжении 15 месяцев, оставшихся до намеченной даты вывода его на орбиту, будет проведена еще серия наземных испытаний. Об этом сообщил интернет-портал Space.com со ссылкой на представителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эрика Смита.

"Мы только что практически завершили строительство орбитальной обсерватории, - сообщил он участникам совещания, организованного в штате Гавайи. - Таким образом, у нас есть телескоп James Webb, и нам предстоит убедиться в том, что он будет работать так, как запланировано".

По данным Space.com, в 2020 году аппаратура телескопа будет испытана на устойчивость к вибрации и к шуму при запуске ракетой-носителем Ariane 5, будет заменена часть электронной аппаратуры, нештатно сработавшей во время предыдущих испытаний, а затем будет еще одна проверка всех систем, чтобы оценить, как комплексные испытания повлияли на аппаратуру обсерватории, создание которой, по оценкам, обойдется почти в $10 млрд.

Орбитальный телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить ориентировочно в 2021 году космическую обсерваторию Hubble. Его предполагается вывести в точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от Земли.

На James Webb будет установлено зеркало диаметром 6,5 м, составленное из 18 секций. Каждая из них имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их изготовления был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Новый телескоп предназначен для изучения древнейших во Вселенной звезд и галактик, сформировавшихся после Большого взрыва, а также поиска потенциально пригодных для жизни планет.