{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Корабль Dragon с грузом с МКС приводнился в Тихом океане

Таким образом завершена третья по счету миссия данного корабля по полету на МКС и по возвращению

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Dragon, отстыковавшийся ранее от Международной космической станции (МКС), приводнился в Тихом океане. Об этом сообщается во вторник в Twitter компании SpaceX.

"Подтверждается успешное приводнение корабля Dragon", - указывается в сообщении. В SpaceX также подчеркнули, что таким образом завершена третья по счету миссия данного корабля по полету на МКС и возвращению. Dragon, который доставил на Землю 1600 кг груза, расстыковался с МКС в 05:05 по времени восточного побережья США (13:05 мск). Первоначально возвращение корабля планировалось на 5 января, однако, как отмечается на сайте NASA, было принято решение отложить посадку из-за неблагоприятных погодных условий в Тихом океане к юго-западу от Лонг-Бич (штат Калифорния).

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен 5 декабря с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для серии из 38 научных экспериментов - многоканальный спектрометр, прибор для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинскую аппаратуру для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, оборудование для эксперимента по пивоварению, а также "отель для роботов" - платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС, где будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются астронавтами.

Нынешний полет корабля Dragon к МКС - уже 19-й в рамках осуществляемой NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Телескоп TESS впервые открыл землеподобную планету у далекой звезды
Планета удалена от Земли на 100 световых лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС