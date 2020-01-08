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Стало известно, что войдет в меню первого индийского космического экипажа

Рисовые лепешки, плов и халва составят основу специального питания
Рисовые лепешки идли Shutterstock/FOTODOM
Описание
Рисовые лепешки идли
© Shutterstock/FOTODOM

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Подготовка к полету первого национального индийского космического корабля, который должен отправиться на орбиту к 2022 году, продолжается. В числе прочего специалисты в Индии уже разработали для орбиты специальное питание. Как сообщает информационный портал OneIndia, это будет национальное индийское меню, но отобранное специально с учетом требований космической медицины.

Лаборатория в городе Майсоре, которая входит в состав индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), представила на этой неделе космическое питание и специальное оборудование для разогрева обедов на борту индийского космического корабля "Гаганьян".

В меню вошли рисовые лепешки идли, которые традиционно готовят на пару, рулеты с яйцом и овощами, овощной пулао (индийский вариант плова) с зеленью и приправами, а также любимая индийцами сладкая халва из маша. Чтобы помочь космонавтам пить жидкости в условиях невесомости, также созданы специальные контейнеры для воды и соков.

Пища достаточно легкая и при этом весьма сытная. Обращает на себя внимание тот факт, что пока все представленные продукты для астронавтов - вегетарианские (значительная часть индийцев не ест мясного). Однако, возможно, пока представлен еще не весь список разработанных блюд.

В начале года Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что группа из четырех астронавтов из Индии начнет в январе подготовку в России к первой индийской пилотируемой миссии. Возможно, российские коллеги в ходе подготовки познакомят индийских покорителей космоса и с российской космической кухней, например, с борщом и гречневой кашей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года рассказал, что его страна самостоятельно отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости. Пока полет запланирован на конец 2021 года. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируются два запуска кораблей в беспилотном режиме. Места людей на их борту займут созданные в Индии "роботы-гуманоиды", на которых будут испытаны разрабатываемые для полета системы.

Теги
ИндияМоди, Нарендра
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