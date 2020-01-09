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Ближайший пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру намечен на 6 марта

Ракета выведет на орбиту военный спутник Falcon Eye 2

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Ближайший пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 6 марта. Об этом сообщается на сайте Германского аэрокосмического центра (DLR) в Кельне.

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Пуск намечен на 04:33 мск. "Союз-СТ-А", как ожидается, выведет на орбиту военный спутник Falcon Eye 2 для Объединенных Арабских Эмиратов. DLR напомнил, что пуски "Союза" осуществляются с Куру с октября 2011 года два-три раза в год.

Ранее оператор космических полетов Arianespace заявил о как минимум трех запланированных стартах с использованием российских ракет "Союз" с космодрома Куру. Следом в списке значится запуск второго военного спутника для Франции CSO-2 (первый запущен в декабре 2019 года ракетой "Союз СТ-А"). Также Arianespace рассчитывают в 2020 году вывести на орбиту еще две партии спутников OneWeb при помощи "Союзов" с космодрома Куру.

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Россия
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