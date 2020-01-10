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Роскосмос хочет взыскать более 12,8 млрд рублей с Центра Хруничева

Суть исковых требований не излагается

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Роскосмос намерен взыскать через суд с Центра имени М. В. Хруничева, который входит в госкорпорацию, более 12,8 млрд рублей. Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Согласно ей, заявление было подано 10 января. Суть исковых требований не излагается.

В Роскосмосе не смогли предоставить ТАСС оперативный комментарий.

В 2017 году госкорпорация подавала в суд на предприятие, чтобы взыскать 1,2 млрд рублей неустойки по контракту от 2012 года на производство четырех ракет-носителей "Протон-М" для запуска различных космических аппаратов по федеральной программе. Тогда суд удовлетворил только часть исковых требований.

Центр имени М. В. Хруничева является производителем ракет-носителей "Протон", а также "Ангара". Предприятие, согласно отчетности, несло убытки с 2007 года. О финансовых проблемах оно объявило в конце 2013 года. В октябре 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что впервые с 2006 года Центр Хруничева выйдет на чистую прибыль в 2024 году.

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