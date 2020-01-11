Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России

ЖЕЛЕЗНОГОРСК /Красноярский край/, 11 января. /ТАСС/. Российской космической отрасли необходимо обеспечить рентабельность, чтобы выйти на серийное производство ракетной техники. Такое мнение высказал в субботу журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам посещения предприятия "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС).

"Сегодня задача отрасли - сформировать ясную и понятную политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство. Это "ахиллесова пята" отрасли сегодня", - сказал Борисов.

По его словам, задача руководства Роскосмоса - найти реальные пути оздоровления отрасли. "Страна должна гордиться своей космической индустрией, для этого все возможности присутствуют", - отметил вице-премьер.

Он уточнил, что в 1990-е годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация. "Это и объективная нехватка средств, и увлечение использованием западной элементной компонентной базы, которая привела в условиях санкционного воздействия к остановке или передвижке вправо работ. Эти все вещи необходимо учесть и парировать, хеджировать эти риски", - добавил Борисов.