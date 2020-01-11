Спутник связи "Экспресс-103" планируется запустить в конце марта 2020 года

ЖЕЛЕЗНОГОРСК /Красноярский край/, 11 января. /ТАСС/. Запуск российского спутника связи "Экспресс-103" планируется на конец марта текущего года. Об этом доложил в субботу гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, производитель аппаратов серии "Экспресс") Николай Тестоедов вице-премьеру РФ Юрию Борисову во время посещения предприятия заместителем председателя правительства.

В одном из цехов ИСС Борисову показали антенны для спутников связи. "Здесь Вы можете видеть антенны, аналогичные тем, что установлены на спутнике связи "Экспресс-103", который мы планируем запустить в конце марта [этого года]", - сказал Тестоедов.

В компании ИСС уточнили журналистам, что вместе с аппаратом "Экспресс-103" запустят еще один спутник этой серии - "Экспресс-80". Запуск планируется с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур.

Спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103" построены по заказу ФГУП "Космическая связь" на базе унифицированной платформы среднего класса "Экспресс-1000" разработки ИСС. Партнером предприятия по полезной нагрузке новых спутников традиционно выступает европейская компания Thales Alenia Space. Полезная нагрузка будет включать 38 (для аппарата "Экспресс-80") и 37 (для "Экспресса-103") основных транспондеров для работы в С-, Ku- и L-диапазонах.

Гарантийный срок активного существования спутников составит 15 лет. Спутники послужат для предоставления качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.

В 2016 году предприятие ИСС выиграло тендер по производству спутников вещания "Экспресс-80" и "Экспресс-103" для компании "Космическая связь". Стоимость контракта составила 15,5 млрд руб.