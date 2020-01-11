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Индия намерена построить за три года собственный центр подготовки астронавтов

Общая стоимость возведения центра оценивается в около $380 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 января. /ТАСС/. Индия, которая готовит к полету первый национальный пилотируемый космический корабль "Гаганьян", намерена построить собственный центр полного цикла подготовки астронавтов в расчете на будущие космические полеты. Как сообщил журналистам глава индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван, ожидается, что такой центр будет создан в течение ближайших трех лет в городе Чаллакере (южный штат Карнатака).

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В январе 2019 года Индия объявила о создании "Центра пилотируемых космических полетов" (The Human Space Flight Centre, HSFC). На первом этапе лаборатории центра разместились в Бангалоре, потом появилась информация, что он будет действовать в Деванахалли в том же штате Карнатака. Однако, как сообщил Сиван, в итоге выбор пал на Чаллакер.

"Мы хотим создать самодостаточную структуру, чтобы в будущем любые виды тренировки и подготовки, которые мы сейчас проводим в России для экипажа корабля "Гаганьян", осуществлялись бы там", - цитирует слова Сивана интернет-издание Firstpost.

Центр должен стать объединяющей структурой, координирующий деятельность, связанную с космическими путешественниками. Это - тренировка национального отряда астронавтов, разработка и испытание систем жизнеобеспечения экипажа в космосе. Общая стоимость возведения центра оценивается в 27 млрд рупий (около $380 млн).

Его создание указывает на то, что Индия намерена сделать полеты в космос национальных кораблей постоянными и регулярными, а на миссии "Гаганьян" останавливаться не намерена.

В начале 2020 года ISRO сообщила, что группа из четырех астронавтов из Индии начнет в России подготовку к первой индийской пилотируемой миссии с третьей недели января. Поэтому первый экипаж индийского космического корабля будет подготовлен в Звездном городке. Но в дальнейшем индийцы намерены готовить астронавтов в своей стране.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в августе 2018 года сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два запуска кораблей в беспилотном режиме.

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Индия
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