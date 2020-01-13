Коммерческие пуски с космодрома Алкантара в Бразилии могут начаться в 2022 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 января. /ТАСС/. Коммерческие запуски космических аппаратов с космодрома Алкантара в штате Мараньян могут возобновиться уже в 2022 году. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью порталу UOL министр науки, технологии, инноваций и коммуникаций южноамериканской республики астронавт Маркус Понтис.

"В 2020 мы повысим операционную готовность персонала стартовой площадки. В 2021 должна начаться совместная работа с Бразильским космическим агентством (AEB): пройдут пуски суборбитальных ракет, проверка систем. В 2022, надеюсь, на космодроме состоится коммерческий запуск", - сказал министр.

Возобновление полноценного функционирования космодрома Алкантара на северо-востоке страны связывают с подписанием в марте 2019 года в ходе визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Вашингтон двустороннего соглашения о защите технологий. Необходимость документа аргументировалась тем, что порядка 80% всех космических аппаратов имеют в своей основе американские технологии. Как уточнял ранее в своем Twitter Понтис, заключение соглашения с США "в ближайшем будущем позволит осуществлять запуски космических аппаратов не только США, но и других стран". В конце ноября документ прошел необходимую в соответствии с бразильским законодательством процедуру ратификации.

По словам министра, нынешняя территория космодрома позволяет разместить шесть пусковых установок, однако в будущем, с согласия жителей его окрестностей, может быть проработан вопрос о его расширении. "По мере того, как дело будет продвигаться, мы можем в диалоге со всеми [этническими] общинами расширить деятельность центра", - предположил Понтис.