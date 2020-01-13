Спутник "Глонасс-М" №753 временно выведен из группировки на техобслуживание

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский спутник связи "Глонасс-М" №753 (11-ая точка) временно выведен из группировки на плановое техобслуживание. Об этом сообщается в понедельник на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

"Временно выведен", - написано в строке состояния аппарата. Его планируется вновь ввести в эксплуатацию в 0:00 мск 16 января.

Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 29 мая 2016 года. В июне того же года его ввели в систему.

Сейчас в орбитальную группировку входят 28 спутников, 22 из них используются по целевому назначению, четыре находятся на техобслуживании, один - на этапе летных испытаний, еще один - в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.