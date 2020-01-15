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Новый российский космический робот в основном будет работать самостоятельно

Разработчик уточнил, что новый робот, создаваемый по проекту "Испытатель", будет полностью интегрирован с системами электропитания и связи корабля "Орел"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Робот-пилот перспективного российского космического корабля "Орел", создаваемый по проекту "Испытатель", получит в качестве основного автономный режим управления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника".

"Для этого типа роботов основное управление автономное", - отметили на предприятии.

Как и робот "Федор", также разработанный в НПО, "Испытатель" сохранит возможность управления в копирующем режиме, когда машина повторяет действия оператора через специальный костюм. Также "Испытателем" можно будет управлять в супервизорном режиме, когда оператор корректирует работу робота, действующего по заранее заданной программе.

Разработчик уточнил, что новый робот будет полностью интегрирован с системами электропитания и связи корабля "Орел". Также c кораблем и, соответственно, роботом-пилотом можно будет связаться с Международной космической станции по Wi-Fi.

Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщал ТАСС, что во время первых двух полетов кораблем "Орел" будет управлять робот проекта "Испытатель". В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС отметил, что андроид "будет нажимать на кнопки", то есть механически взаимодействовать с органами управления кораблем.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станции не предусматривается. В 2024 году, также без космонавтов, "Орел" выполнит второй полет с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.

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