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Роскосмос поставит Минобороны две ракеты "Ангара" в 2020 году

Как сообщили в госкорпорации, первая тяжелая ракета-носитель будет поставлена заказчику до конца первого квартала

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Роскосмос планирует поставить Минобороны РФ две тяжелых ракеты-носителя "Ангара" в 2020 году: одну до конца первого квартала, вторую до конца года. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель Роскосмоса.

"Первая в 2020 году тяжелая ракета-носитель "Анагара" будет поставлена заказчику до конца первого квартала. Вторая должна быть поставлена до конца года", - сказал представитель госкорпорации.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуски "Ангары" продолжатся в 2020 году. Сейчас, уточнили в госкорпорации, запланированы необходимые организационно-технологические мероприятия по доведению цены до рыночной за счет запуска серийного производства этой ракеты в Омске. Планируется, что после выхода на проектную мощность предприятие будет производить восемь ракет "Ангара-А5" (включая пилотируемую версию) и две ракеты "Ангара-1.2" легкого класса в год.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014 года.

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