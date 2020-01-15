Ученые обнаружили объекты неизвестной природы у черной дыры в центре Млечного Пути

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы в окрестностях сверхмассивной черной дыры в ядре Галактики - они ведут себя как звезды, но при этом по своему облику похожи на облака из газа и пыли. Об этом в среду сообщила пресс-служба университета Калифорнии в Лос-Анджелесе со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

"Мы предполагаем, что все шесть объектов представляют собой двойные звезды, которые слились друг с другом под действием силы притяжения сверхмассивной черной дыры. Вполне возможно, что и другие звезды непонятного происхождения, открытые за последние годы, возникли в ходе подобных слияний", - сказала астрофизик Андреа Гез, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В центре предположительно всех галактик мироздания обитает одна или даже несколько сверхмассивных черных дыр. К примеру, в ядре Млечного Пути находится черная дыра Sgr A* (Стрелец А* - прим. ТАСС), удаленная от нас на 26 тыс. световых лет и превосходящая Солнце по массе предположительно в четыре миллиона раз.

Ее окружают несколько десятков звезд и несколько крупных облаков газа, периодически сближающихся и проходящих на опасном расстоянии от нее. Два подобных объекта, получивших названия G1 и G2, были открыты около десяти лет назад незадолго до их сближения со сверхмассивной черной дырой. Это позволило ученым проследить за их полетом мимо этого объекта.

Вопреки ожиданиям ученых, оба этих скопления материи не распались под воздействием притяжения Sgr A*. Это заставило астрономов предположить, что данные объекты не являются облаками газа, а имеют совершенно иную природу. В частности, они могут быть формирующимися зародышами звезд, скрытыми под толстой "шубой" из газа и пыли.

Загадки центра Галактики

Гез и ее коллеги попытались раскрыть природу этих облаков газа, изучая данные, которые собирали их коллеги с Гавайских островов, наблюдавшие за центром Галактики на протяжении 13 лет при помощи инфракрасного телескопа, установленного в обсерватории имени Кека.

Анализируя снимки, авторы статьи сделали неожиданное открытие. Рядом со сверхмассивной черной дырой они обнаружили еще четыре скопления материи, почти неотличимые по облику и структуре от облаков газа G1 и G2. По этой причине астрономы выделили их в отдельный класс небесных тел - G-объектов. Все они находятся на дистанции в 1,2 триллиона км от черной дыры, что примерно равно расстоянию, которое свет проходит за 48 дней полета через космос.

Природа этих плотных скоплений газа, как отмечают ученые, пока до конца не ясна. Тем не менее, Гез и ее коллеги, опираясь на определенные особенности в структуре спектра всех шести G-объектов, предполагают, что они представляют собой "обломки" двойных звезд, столкнувшихся друг с другом под действием притяжения черной дыры.

В пользу этого также говорит то, что орбиты всех шести G-объектов очень сильно отличаются друг от друга. Это указывает на то, что они возникли под действием одного и того же механизма, но родились в разных местах и в разные астрономические эпохи. Траектории движения этих облаков газа очень похожи на то, как движутся одиночные звезды вокруг Sgr A*, что также говорит об их звездном происхождении.

Дальнейшее изучение G-объектов, как надеется Гез, прояснит их природу и поможет ученым понять, какую роль они играют в жизни центральных регионов галактик и пополнении запасов материи, окружающих сверхмассивные черные дыры. Это в свою очередь позволит понять, когда проснется Sgr A* и как ее пробуждение повлияет на жизнь Солнечной системы.