Астронавты NASA завершили выход в открытый космос для замены батарей на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук завершили в среду выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки новых литийионных батарей. Трансляция операции шла на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астронавты за 7 часов 20 минут переместили три старые водородно-никелевые батареи на площадку, размещенную на внешней поверхности станции, и установили две новые (более мощные) литийионные батареи, питающиеся от солнечной панели. Масса каждой из новых батарей составляет 194 кг. Поскольку Меир и Кук завершили основную программу раньше намеченного срока, они смогли выполнить дополнительное задание: подготовили условия для проведения намеченного на 20 января выхода в космос для замены еще двух водородно-никелевых батарей.

Как сообщила сотрудница Центра управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), комментировавшая работу астронавтов, весной на МКС будет доставлена еще одна партия новых батарей. Сроки их установки пока не определены.

Для Кристины Кук сегодняшний выход стал уже пятым, для Джессики Меир - вторым. В октябре прошлого года они совершили совместный выход в открытый космос, который продолжался 7,5 часа. Это был первый в истории парный выход женщин-астронавтов в космос.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, в июле 1984 года стала советский космонавт Светлана Савицкая. В октябре 1984 года в открытый космос вышла американка Кэтрин Салливэн.

В настоящее время на МКС, помимо Кук и Меир, работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американец Эндрю Морган, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.