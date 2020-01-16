В Роскосмосе нашли способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники АО "Российские космические системы" (РКС) предложили защищать территории РФ от несанкционированного наблюдения из космоса при помощи создания специальных наземных станций блокировки сигнала спутников. Об этом говорится в журнале "Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы".

В материале говорится, что обеспечить защиту районов могут наземные радиоэлектронные станции, которые будут блокировать сигнал, передающий данные от спутников-шпионов на спутники-ретрансляторы, необходимые для доставки информации конечному потребителю.

"В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры КА [космический аппарат] наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех КА-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого КА наблюдения", - считают специалисты РКС.

Подобные станции блокировки сигнала для удобства предлагается размещать на различных объектах, расположенных на удалении друг от друга. Специалисты РКС считают, что использование нескольких наземных станций в разных точках обеспечит гарантированную блокировку сигнала спутников-шпионов. При этом мониторинг местоположения "аппаратов-разведчиков" должен вестись непрерывно.

Авторы статьи полагают, что для слаженной работы наземных радиоэлектронных средств должна быть создана единая автоматизированная системы ведения базы данных. Она также будет предоставлять информацию о характеристиках зарубежных спутников наблюдения и средств их обслуживания.

По мнению специалистов, предлагаемые меры не дадут возможности "спутникам-разведчикам" выявлять в реальном масштабе времени "деятельность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий".