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Пуск спутников зондирования Земли "Аист-2Т" запланирован на конец 2022 года

В настоящее время идет выпуск необходимого технического проекта

САМАРА, 16 января. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует запустить два спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Т" в конце 2022 года, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

"Запуск аппарата, по памяти, конец 2022 года", - сказал Баранов. В пресс-службе предприятия уточнили, речь идет об обоих спутниках.

По словам гендиректора, сейчас идет выпуск необходимого технического проекта. "Сейчас идет заключение договоров со смежными предприятиями, которые поставляют оборудование. Я считаю, что у нас есть все шансы довести тот проект для победы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что спутники "Аист-2Т" массой 670 кг каждый будут находиться на солнечно-синхронной орбите на высоте 400 км. Скорость передачи информации на наземный пункт приема составит 300 мегабит в секунду, срок активного существования аппаратов - пять лет.

Ранее на сайте госзакупок была опубликована информация, что Роскосмос заказал создание космического комплекса ДЗЗ стереоскопической съемки "Аист" с орбитальной группировкой из двух малых аппаратов "Аист 2Т". Цена контракта составляла 2,179 млрд рублей.

Новый комплекс ДЗЗ будет создаваться в рамках государственной программы "Космическая деятельность России". Основными задачами спутников будет получение панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, доставка полученной на борту аппаратов целевой информации по радиоканалу на наземные пункты приема.

Теги
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