С космодрома Куру стартовала ракета Arianе 5 с двумя спутниками связи

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 стартовала в четверг с космодрома Куру (Французская Гвиана). Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания-оператор Arianespace.

Этот пуск стал 107-й по счету миссией в истории Ariane 5 и первой - в 2020 году. Ракете предстоит вывести на орбиту французский и индийский телекоммуникационные спутники - Eutelsat Konnect и GSAT-30.

Как отметили в Arianespace, спутник Eutelsat Konnect "будет способствовать значительному сокращению цифрового разрыва в 40 странах Африки и в 15 странах Западной Европы". GSAT-30 разработан специалистами Индийской организации космических исследований. Он, как указали в компании, будет обеспечивать "высококачественные телевизионные, телекоммуникационные и радиовещательные услуги на всей территории Индии".

Как ранее сообщили представители Arianespace, всего в 2020 году компания планирует запустить более 300 спутников. В частности, до конца года она рассчитывает провести первый запуск легкой ракеты-носителя Vega C, а также Ariane 6.