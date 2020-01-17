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Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту ракетой Ariane 5

Спутник GSAT-30 рассчитан на 15 лет работы

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Индийский спутник связи нового поколения GSAT-30 успешно выведен на орбиту европейской ракетой-носителем тяжелого класса Ariane 5 в ночь на пятницу. Как сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в Twitter, спутник благополучно отделился от носителя на заданной высоте через 38 минут 25 секунд полета.

По информации ISRO, GSAT-30 будет обеспечивать услуги связи, в том числе спутниковое телевидение для систем DTH и VSAT. Он обеспечит покрытие всего индийского субконтинента в Ku-диапазоне и широкое покрытие в C-диапазоне, которое также охватит страны Персидского залива, значительное число государств Азии и Австралию. Спутник, вес которого составляет порядка 3,4 тонны, рассчитан на 15 лет работы.

Ariane-5 стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане в четверг. На ней находились GSAT-30, а также французский телекоммуникационный спутник Eutelsat Konnect. Компания-оператор Arianespace сообщила в пятницу, что Eutelsat Konnect также успешно выведен на орбиту.

Теги
Индия
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С космодрома Куру стартовала ракета Arianе 5 с двумя спутниками связи
Речь идет о спутниках Eutelsat Konnect и GSAT-30
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