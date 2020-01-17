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Роскосмос продолжает восстановление спутника "Метеор-М" после попадания микрометеорита

На космическом аппарате началась работа с основным оптическим сканером

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты Роскосмоса продолжают работать над полноценным восстановлением работы спутника "Метеор-М", который в декабре прошлого года столкнулся с микрометеоритом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Спутник "Метеор-М" № 2-2 работоспособен. Специалисты продолжают работать над его полноценным восстановлением после столкновения с микрометеоритом", - написал Устименко на своей странице в Twitter.

По его словам, сейчас на космическом аппарате началась работа с основным оптическим сканером.

18 декабря 2019 года на спутник "Метеор-М" было оказано внешнее воздействие. В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что предположительно аппарат столкнулся с микрометеоритом, в результате чего он перешел в режим неориентированного полета. Затем со спутником была установлена связь, начались работы по восстановлению работоспособности.

В декабре госкорпорация сообщила, что с аппаратом ведется работа по программе главного конструктора: он находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры.

"Метеор-М" № 2-2 входит во вторую серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Спутники этой серии предназначены для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

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