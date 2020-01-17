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Маск назвал трагедией разработку тяжелой ракеты SLS для полетов на Луну

Основатель SpaceX отметил, что эта ракета "стоимостью миллиард долларов" не является многоразовой и уничтожается при каждом запуске

ТАСС, 17 января. Стоимость одного запуска тяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), разрабатываемой корпорацией Boeing для доставки астронавтов на Луну, является чрезмерно высокой. Такое мнение в пятницу выразил основатель компании SpaceX миллиардер Илон Маск.

"Фундаментальная проблема с SLS заключается в том, что она не многоразовая. Это значит, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом запуске. Стопроцентная трагедия", - отметил бизнесмен в Twitter.

Глава американского космического ведомства - NASA Джим Брайденстайн в декабре заявил, что запуск только одной ракеты SLS обойдется в $1,6 млрд, а в случае серийного заказа у Boeing - в $800 млн. По данным телекомпании CNN, SLS стоит в разы больше, чем тяжелые ракеты-носители Delta IV компании United Launch Alliance (ULA) и Falcon Heavy фирмы SpaceX. Запуск Delta IV обойдется примерно в $300 млн, а Falcon Heavy, которая имеет многоразовые блоки - всего приблизительно в $90 млн.

NASA весной 2019 года объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракете SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе (Artemis 3), который запланирован в 2024 году, NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну.

Теги
СШАМаск, Илон
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