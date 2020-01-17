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Испытание системы спасения экипажа Crew Dragon пройдет на мысе Канаверал

Как сообщили в компании SpaceX, в ходе испытаний будет использована ракета Falcon 9, полностью заправленная топливом

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX проведут проверку работы системы спасения корабля Crew Dragon в субботу на космодроме на мысе Канаверал. Как сообщил на состоявшемся в пятницу брифинге в Центре космических полетов имени Кеннеди руководитель программы коммерческих полетов кораблей Crew Dragon Бенджи Рид, для эксперимента будет использована капсула корабля, ранее совершавшая полеты в космос.

В ходе испытаний, запланированных на 08:00 утра в субботу (16:00 мск) будет использована ракета Falcon 9, полностью заправленная топливом, сообщил представитель компании. Через 1 минуту 24 секунды после старта, когда ракета будет примерно на высоте 20 км, должна сработать система спасения: капсула корабля будет отстрелена в сторону от ракеты-носителя. Как ожидается, в этот момент в капсуле, где в пилотских ложементах будут находиться два манекена, оснащенные датчиками, возникнет четырехкратная перегрузка. Затем на корабле сработает система раскрытия парашютов и примерно через 10 минут после начала испытаний корабль осуществит приводнение в Атлантическом океане примерно в 30-35 км от побережья Флориды.

Сразу после отстрела капсулы двигатели ракеты-носителя будут отключены, она начнет снижение, и в какой-то момент начнется разрушение корпуса. Представитель SpaceX подчеркнул, что подрыва ракеты не будет, но не исключил возможности того, что в момент разрушения корпуса может произойти возгорание части топлива. Он подчеркнул, что поисково-спасательные группы попытаются собрать как можно больше обломков ракеты-носителя.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы для МКС.

Помимо SpaceX, свой корабль - CST-100 Starliner - разработала корпорация Boeing. Он был впервые запущен 20 декабря в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V. Стыковка со станцией планировалась на 22 декабря, однако в ходе полета возникла нештатная ситуация, вызванная сбоем в системе подсчета полетного времени. В итоге корабль было решено вернуть на Землю, исключив стыковку с МКС.

НАСА прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

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