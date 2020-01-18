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Испытание системы спасения экипажа корабля Crew Dragon отложено на сутки из-за непогоды

Проверка надежности работы системы перенесена на 19 января

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Проверка надежности работы системы спасения космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, планировавшаяся на субботу на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), перенесена на воскресенье, 19 января, из-за плохой погоды. Об этом сообщила SpaceX.

"Попытка испытания [системы] аварийного спасения во время запуска Crew Dragon отменяется сегодня из-за ветров и шторма на море в районе подбора корабля. Теперь мы намечаем пуск в воскресенье, 19 января, шестичасовое "окно" для испытаний откроется в 08:00 утра (16:00 мск - прим. ТАСС)", - уточняется в Twitter компании.

Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на Международную космическую станцию. После того, как Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сертифицирует корабль для пилотируемых полетов, астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Херли совершат на Crew Dragon первый пилотируемый полет на МКС и пробудут на станции две недели.

План испытаний предусматривает срабатывание системы спасения через 1 минуту 24 секунды после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте 20 км. Капсула корабля будет отстрелена в сторону от носителя. В этот момент в капсуле, где в пилотских ложементах будут находиться два манекена, оснащенные датчиками, возникнет четырехкратная перегрузка. Затем на корабле сработает система раскрытия парашютов, и примерно через 10 минут после начала испытаний корабль осуществит приводнение в Атлантическом океане примерно в 30-35 км от побережья Флориды.

SpaceX не планирует сохранять ракету-носитель, она разрушится.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами".

Теги
США
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