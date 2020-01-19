SpaceX отложила на два часа испытание системы спасения экипажа корабля Crew Dragon

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в воскресенье утром дважды отложила испытательный запуск ракеты-носителя Falcon 9, предназначенный для проверки надежности работы системы спасения космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщила SpaceX в Twitter.

Эта компания в субботу отложила пуск на сутки из-за неблагоприятной погоды. В воскресенье старт, намеченный на 08:00 (16:00 мск), был перенесен на 17:00 мск, а затем - на 18:00 мск. Причина - сильный ветер в зоне подбора корабля.

План испытаний предусматривает срабатывание системы спасения через 1 минуту 24 секунды после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте 20 км. Капсула корабля будет отстрелена в сторону от носителя. В этот момент в капсуле, где в пилотских ложементах будут находиться два манекена, оснащенные датчиками, возникнет четырехкратная перегрузка. Затем на корабле сработает система раскрытия парашютов, и примерно через 10 минут после начала испытаний корабль осуществит приводнение в Атлантическом океане примерно в 30-35 км от побережья Флориды.

SpaceX не планирует сохранять ракету-носитель, она разрушится.

Испытания - это важный этап на пути сертификации Crew Dragon для доставки людей на Международную космическую станцию.