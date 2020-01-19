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NASA настроено наращивать присутствие на МКС и не откажется от "Союзов"

Ведомство заинтересовано в увеличении числа своих астронавтов на Международной космической станции

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не отказывается от мест на российских кораблях "Союз", так как заинтересовано в увеличении числа своих астронавтов на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в воскресенье директор NASA Джим Брайденстайн на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте космического ведомства.

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"Я хотел бы четко заявить, что NASA будет сохранять и впредь свое присутствие на околоземной орбите. Нам нужно еще многое усвоить там", - отметил директор NASA.

Ему был задан вопрос, позволяет ли успешное испытание космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отказаться от доставки американских астронавтов на МКС российскими "Союзами". "Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путем. Я считаю важным наращивать спектр имеющихся у нас возможностей и обеспечивать дальнейшее американское присутствие на Международной космической станции. Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте", - ответил Брайденстайн.

Он дал ясно понять, что NASA под его руководством заинтересовано в увеличении числа американских астронавтов, несущих вахту на МКС. "Будущему экипажу надо будет активизировать подготовку в расчете на, возможно, более длительное пребывание в космосе. Первый пилотируемый полет Crew Dragon также позволяет заняться дополнительной деятельностью, которая пока не запланирована, но может потребоваться в зависимости от происходящего на МКС. Лучше, чтобы на борту находилось больше человек для подобной деятельности, а не меньше", - резюмировал Брайденстайн.

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle). С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими кораблями "Союз".

Сроки начала полетов новых американских космических кораблей Starliner корпорации Boeing и корабля Сrew Dragon корпорации SpaceX ранее неоднократно переносились. Согласно американскому порталу госзакупок, США планируют в 2020-2021 годах приобрести два места в российских "Союзах" для отправки астронавтов на МКС.

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