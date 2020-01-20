Астронавты NASA завершили выход в открытый космос для замены батарей на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кук завершили в понедельник выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки новых литий-ионных батарей. Трансляция операции шла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астронавты вернулись в шлюз "Куэст" (Quest) в 13:16 по времени восточного побережья США (21:16 мск) после 6 часов 40 минут работы, заменив старые водородно-никелевые батареи на более мощные литий-ионные, питающиеся от солнечной панели. Масса новой батареи составляет 194 кг. Перед возвращением на станцию Джессика Меир осуществила замену фильтров на одной из видеокамер на корпусе станции.

Для Кристины Кук нынешний выход в космос стал уже шестым, для Джессики Меир - третьим.

Во время выхода в космос 15 января они за 7 часов 20 минут переместили три старые водородно-никелевые батареи на площадку, размещенную на внешней поверхности станции и установили две новые батареи. В октябре прошлого года они совершили совместный выход в открытый космос, который продолжался 7,5 часа. Это был первый в истории парный выход женщин-астронавтов в космос.

Первой женщиной, вышедшей в открытый космос, в июле 1984 года стала советский космонавт Светлана Савицкая. В октябре 1984 года в открытый космос вышла американка Кэтрин Салливэн.

На 25 января запланирован выход в космос астронавта NASA Эндрю Моргана и астронавта Европейского космического агентства итальянца Луки Пармитано для завершения работ по установке новой системы охлаждения альфа-магнитного спектрометра. 2 декабря 2019 года они сняли заглушки на восьми трубках охладителя этого аппарата, подключили к ним новую систему циркуляции сжиженного углекислого газа и установили теплозащитный экран над той частью спектрометра, которая обращена к Земле.

В настоящее время на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Джессика Меир и Эндрю Морган, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.