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Создатель "Сармата" работает над новым вариантом многоразовой космической ракеты

ГРЦ им. Макеева увеличит массу полезной нагрузки, которую сможет выводить ракета на низкую орбиту

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Разработчик российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" ГРЦ им. Макеева (АО "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева") в инициативном порядке ведет работы над новым вариантом многоразовой ракеты космического назначения "Корона". Об этом говорится в докладе компании, опубликованном в сборнике тезисов к XLIV Королёвским чтениям.

В докладе отмечается, что ГРЦ продолжает работы в инициативном порядке по созданию многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя (РН) "Корона" вертикального взлета и посадки, однако в облик носителя были внесены существенные изменения.

"В настоящее время рассматривается вариант РН со стартовой массой, увеличенной по сравнению с предыдущим (вариантом) с 270 до 295 т, с измененными внешними обводами, улучшающими аэродинамические характеристики РН на участке спуска", - отмечают специалисты ГРЦ.

По данным авторов доклада, масса полезной нагрузки, которую сможет выводить ракета на низкую орбиту, должна увеличиться на 400 кг - с 7 до 7,4 т.

Отмечается, что "Корона" при возвращении на Землю сможет совершать боковые маневры на расстояние до 3200 км, что обеспечит возможность посадки на космодром вылета.

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