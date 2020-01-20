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В РФ предлагают создать систему навигации на Луне

Система навигации будет состоять из оптико-электронных систем наблюдения и световых лазерных маяков

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты НПО им. Лавочкина разработали систему навигации на Луне, которая будет состоять из оптико-электронных систем наблюдения и световых лазерных маяков. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада, подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

"Мы предлагаем размещение на поверхности Луны искусственных источников света - лазерных маяков, которые будут реперами (знаками, которые находятся в определенной точке поверхности с известной абсолютной высотой - прим. ТАСС) будущей системы. Это позволит построить оптическую навигационную систему максимум из трех спутников и сети лазерных маяков на Луне", - говорится в материалах.

Как уточняют специалисты, для создания навигационной системы потребуется полярный спутник с телевизионным комплексом. "В качестве полярного аппарата идеальным решением будет использовать аппарат аналогичный "Луна-26", усовершенствованный системой сброса пенетраторов (датчик, внедряющийся в грунт - прим. ТАСС)", - отмечается в тезисах.

Далее для создания объемной топографической карты Луны эта координатная сеть будет соединена со снимками миссии LRO. Для следующего этапа может быть использован аппарат с мощным телескопом на базе обсерватории "Спектр-УФ", чтобы "видеть весь диск Луны" для определения координат налунного объекта относительно реперов. При необходимости может быть запущен еще один такой аппарат в точку Лагранжа L2 для наблюдения за обратной стороной естественного спутника Земли.

"Для построения опорной сети селенодезической системы координат необходимо доставить на поверхность Луны первые реперные маяки (минимум 3)", - говорится в материалах.

Для этих целей специалисты планируют создать многофункциональный аппарат, который осуществит сброс маяков. "Исходя из результатов проектного анализа, оптимальный способ доставки маяков - малые пенетраторы, которые будут сброшены с орбитального лунного КА (космического аппарата - прим. ТАСС)", - считают специалисты.

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