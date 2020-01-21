Институты РФ, США и Италии предлагают проект создания обитаемой базы на спутнике Фобос

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский архитектурный институт (МАРХИ), Университет Хьюстона (США) и Университет Генуи (Италия) разработали проект по созданию обитаемой базы на спутнике Марса Фобосе. Об этом говорится в опубликованных тезисах их доклада, подготовленного в рамках 44-х Королёвских чтений.

XLIV Академические чтения по космонавтике состоятся в период с 28 по 31 января 2020 года в Москве. Председатель оргкомитета - академик РАН Евгений Микрин, сопредседатель - генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"В связи с тем, что длительность разработки научных программ такого масштаба составляет обычно более 10 лет, разработка предложений по реализации программ исследования Марса и его спутников актуальна уже в настоящее время. был разработан коллективный научно-технический проект "Разработка концепции создания космической транспортной системы для освоения Марса с использованием обитаемой базы на спутнике Фобос". В рамках этого проекта была изучена возможность создания обитаемой базы на Фобосе", - говорится в докладе.

По мнению разработчиков проекта, создание такой базы может быть связано с тем, что в перспективе проводить углубленное изучение Марса и управлять строительством инфраструктуры на планете будет удобнее не с поверхности Марса, а с использованием промежуточной обитаемой базы на Фобосе.

Разработчики проекта считают, что эта база имеет ряд преимуществ. Например, ее создание и эксплуатация обойдутся значительно дешевле аналогичной базы непосредственно на Марсе и могут быть сопоставимы с затратами для лунной базы. Кроме того, расстояние до Фобоса составляет для разных точек Марса от 6 до 9 тыс. км - задержка сигнала при передаче информации в одну сторону составит всего 0,02-0,03 секунды. "Такое значение задержки обеспечивает возможность комфортного телеуправления роботами на поверхности Марса в режиме реального времени", - отмечается в докладе.

Для приземления на Фобос нужно учитывать несколько факторов, в частности, для наблюдения за Марсом и управления роботами на его поверхности необходимо, чтобы из района размещения базы на Фобосе могла просматриваться Красная планета. Также база на спутнике Марса не должна быть развернута в кратере, поскольку грунт на его стенах неустойчив и может обваливаться. "Наиболее рациональным является размещение базы в районе центра видимой с Марса стороны спутника Фобос, на пологих холмах в нескольких километрах от края кратера Стикни", - считают разработчики проекта.

Технология строительства базы и экипаж

На первом этапе создания базы предлагается установить специальные опоры, заглубляемые в грунт при соударении с поверхностью Фобоса во время посадки на большой скорости. Затем на базу должны быть доставлены специальные роботы двух типов.

"Мобильные роботы первого типа, снабженные несколькими манипуляторами, раскладывают на грунт защитное покрытие в районе проведения взлетно-посадочных операций и натягивают между установленными опорами тросы, которые увеличивают жесткость системы опор и в дальнейшем служат для всех перемещений в пределах базы. В дальнейшем роботы первого типа обеспечивают транспортные операции в пределах базы, а также посадку и запуск космических аппаратов", - говорится в докладе. Роботы второго типа предназначены для создания котлованов под размещение модулей базы.

Предполагается, что на первом этапе развития базы на ней будет работать экипаж из шести человек, который может размещаться на базе уже после установки первого модуля. Согласно проекту, первый модуль является основным компонентом базы и оснащен всем необходимым для длительного пребывания там, за исключением размещаемых отдельно ядерных источников энергии и радиаторов. В нем находятся шесть временных спальных мест, кухня и все необходимое для гигиены и тренировок, а также кладовая, ремонтная мастерская, различные служебные системы и небольшая часть научного оборудования и оборудования дистанционного управления роботами.

"В нижней части модуля расположены места стыковки с переходными тоннелями для соединения с другими модулями, а на верхнем торце - зенитный иллюминатор со шлюзом и стыковочным узлом для соединения с пилотируемыми космическими кораблями, которые могут храниться в пристыкованном состоянии", - отмечается в докладе.

Второй модуль базы должен быть предназначен для частичного воспроизводства расходных материалов и содержит соответствующее технологическое оборудование, оранжерею, оборудование для медико-биологических научных исследований. Третий модуль необходим для "увеличения степени комфорта экипажа" и проведения пересменок. Согласно проекту, в этом модуле будут находиться шесть постоянных спальных мест, расширенный медицинский отдел и зона рекреации.