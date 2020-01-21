{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рогозин: Минск пока не предлагал Роскосмосу отправить на орбиту белорусского космонавта

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также добавил, что отбор в отряд космонавтов будет проводится иначе

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Белоруссия пока не обращалась к России с предложением отравить в космос белорусского космонавта. Об этом сказал во вторник журналистам генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин после встречи с председателем президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимиром Гусаковым.

"Таких предложений сформулированных не было. Но я не исключаю, что они появятся завтра", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о возможности полета на Международную космическую станцию белорусских космонавтов.

Он отметил, что Роскосмос сейчас несколько переформатирует работу по отряду космонавтов. "Если мы раньше набирали в основном летчиков - суперменов и суперженщин, уникальных, смелых и прекрасных летчиков, то сейчас отбор будет другой, - сказал Рогозин. - Мы сейчас будем отбирать специалистов, ведь нам нужны инженеры, биологи, врачи, специалисты по IT и так далее. А потом мы их уже научим летать".

По его словам, главное быть специалистом высшего уровня. "И в этом плане, когда мы будем знакомиться с белорусской научной культурой, институтами, исследователями и специалистами, мы откроем возможность для белорусских молодых специалистов, в том числе, сделать свой выбор в пользу того, чтобы стать членами отряда космонавтов", - добавил глава Роскосмоса.

Он также отметил, что сотрудничество Москвы с Минском в космической сфере теснее, чем с БРИКС.

"Мы сейчас говорим о сотрудничестве Беларуси и России в рамках единой программы [в космической сфере]. Мы говорим не о партнерстве, а о единой программе. Это намного интереснее и важнее", - сказал Рогозин, , отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, страны БРИКС - это большие гиганты, и у каждого из них есть большие амбиции в космосе. К примеру Китай, отметил он, тратит на развитие космической промышленности в несколько раз больше, чем Россия, Индия начинает свою пилотируемую программу, у нее тоже большие расходы. "Страны БРИКС в каком-то смысле замкнуты на своих национальных программах и говорить о том, что мы сейчас находимся на этапе, когда может быть какая-то общая космическая программа, я бы не стал говорить, а с Беларусью так есть". Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия вполне могут "выстроить свою инфраструктуру [в сфере космоса] и взаимодействовать в дальнейшем с другими странами".

Рогозин привел пример, сказав, что Россия оказывает Индии поддержку в рамках развития их пилотируемой программы, обучает их космонавтов, технологически участвует в создании космического корабля. С Китаем постоянно обменивается информацией. "Смотрим, где можем взаимодействовать. Например, по навигационным системам ГЛОНАСС и "Бейдоу", - сказал Рогозин.

 

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Формирование правительства России
Рогозин: формирование нового правительства не должно напрямую затронуть "Роскосмос"
При этом глава госкорпорации подчеркнул, что ему небезразлично, кто будет работать в российском правительстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС