Рогозин: Минск пока не предлагал Роскосмосу отправить на орбиту белорусского космонавта

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Белоруссия пока не обращалась к России с предложением отравить в космос белорусского космонавта. Об этом сказал во вторник журналистам генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин после встречи с председателем президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимиром Гусаковым.

"Таких предложений сформулированных не было. Но я не исключаю, что они появятся завтра", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о возможности полета на Международную космическую станцию белорусских космонавтов.

Он отметил, что Роскосмос сейчас несколько переформатирует работу по отряду космонавтов. "Если мы раньше набирали в основном летчиков - суперменов и суперженщин, уникальных, смелых и прекрасных летчиков, то сейчас отбор будет другой, - сказал Рогозин. - Мы сейчас будем отбирать специалистов, ведь нам нужны инженеры, биологи, врачи, специалисты по IT и так далее. А потом мы их уже научим летать".

По его словам, главное быть специалистом высшего уровня. "И в этом плане, когда мы будем знакомиться с белорусской научной культурой, институтами, исследователями и специалистами, мы откроем возможность для белорусских молодых специалистов, в том числе, сделать свой выбор в пользу того, чтобы стать членами отряда космонавтов", - добавил глава Роскосмоса.

Он также отметил, что сотрудничество Москвы с Минском в космической сфере теснее, чем с БРИКС.

"Мы сейчас говорим о сотрудничестве Беларуси и России в рамках единой программы [в космической сфере]. Мы говорим не о партнерстве, а о единой программе. Это намного интереснее и важнее", - сказал Рогозин, , отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, страны БРИКС - это большие гиганты, и у каждого из них есть большие амбиции в космосе. К примеру Китай, отметил он, тратит на развитие космической промышленности в несколько раз больше, чем Россия, Индия начинает свою пилотируемую программу, у нее тоже большие расходы. "Страны БРИКС в каком-то смысле замкнуты на своих национальных программах и говорить о том, что мы сейчас находимся на этапе, когда может быть какая-то общая космическая программа, я бы не стал говорить, а с Беларусью так есть". Он подчеркнул, что Белоруссия и Россия вполне могут "выстроить свою инфраструктуру [в сфере космоса] и взаимодействовать в дальнейшем с другими странами".

Рогозин привел пример, сказав, что Россия оказывает Индии поддержку в рамках развития их пилотируемой программы, обучает их космонавтов, технологически участвует в создании космического корабля. С Китаем постоянно обменивается информацией. "Смотрим, где можем взаимодействовать. Например, по навигационным системам ГЛОНАСС и "Бейдоу", - сказал Рогозин.