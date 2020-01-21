В МТКС заявили, что многоразовый корабль "Арго" позволит удешевить вывод грузов на орбиту

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Выведение на орбиту одного кг груза на новом российском многоразовом космическом корабле "Арго", если его запускать с помощью многоразовой ракеты-носителя, будет вдвое дешевле, чем если осуществлять его старт за счет носителей "Союз-2". Также это будет вдвое дешевле, чем отправка грузов на орбиту грузовыми кораблями "Прогресс-МС", сообщил председатель совета директоров компании "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС, разработчик корабля) Сергей Сопов.

"Согласно оценкам компании, стоимость выведения одного килограмма груза на корабле "Арго" с помощью многоразовой ракеты будет вдвое дешевле, чем сейчас при использовании ракеты-носителя "Союз-2" и грузового корабля "Прогресс-МС", - сказал Сопов.

По его словам, многоразовый грузовой корабль сам по себе будет эффективнее, чем "Прогресс-МС". "Дело даже не в том, что "Прогресс" не может возвращать грузы. Многоразовый грузовик - это новый этап в российской космонавтике", - отметил он.

Председатель совета директоров МТКС уточнил, что обслуживание десяти полетов "Арго" можно будет проводить непосредственно на космодроме, без транспортировки на завод. "Через 10 пусков корабль должен уйти на завод-изготовитель: на "тяжелый регламент", когда проверяются весь корабль, все узлы и детали", - пояснил он.

Основное назначение "Арго" - снабжение орбитальной пилотируемой станции. Экспериментальную отработку конструкции планируется провести на ракете-носителе "Союз-2.1б". Компания рассчитывает, что корабль будет готов к первому полету в 2024 году, сообщил Сопов.

Он считает, что при разработке перспективных ракет необходимо уйти от использования разгонных блоков. "Но для этого нужно иметь конструктивное совершенство второй ступени в районе 25-30 и двигатель многократного включения не менее трех раз в полете", - сказал он. После использования ракет "Союза-2.1б" компания МТКС рассчитывает перейти к использованию носителя с многоразовой первой ступенью, по перспективной ракете компания сейчас работает с предприятиями Роскосмоса, уточнил Сопов.