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В МТКС заявили, что многоразовый корабль "Арго" позволит удешевить вывод грузов на орбиту

Председатель совета директоров компании Сергей Сопов уточнил, что обслуживание десяти полетов "Арго" можно будет проводить непосредственно на космодроме, без транспортировки на завод

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Выведение на орбиту одного кг груза на новом российском многоразовом космическом корабле "Арго", если его запускать с помощью многоразовой ракеты-носителя, будет вдвое дешевле, чем если осуществлять его старт за счет носителей "Союз-2". Также это будет вдвое дешевле, чем отправка грузов на орбиту грузовыми кораблями "Прогресс-МС", сообщил председатель совета директоров компании "Многоразовые транспортные космические системы" (МТКС, разработчик корабля) Сергей Сопов.

"Согласно оценкам компании, стоимость выведения одного килограмма груза на корабле "Арго" с помощью многоразовой ракеты будет вдвое дешевле, чем сейчас при использовании ракеты-носителя "Союз-2" и грузового корабля "Прогресс-МС", - сказал Сопов.

По его словам, многоразовый грузовой корабль сам по себе будет эффективнее, чем "Прогресс-МС". "Дело даже не в том, что "Прогресс" не может возвращать грузы. Многоразовый грузовик - это новый этап в российской космонавтике", - отметил он.

Председатель совета директоров МТКС уточнил, что обслуживание десяти полетов "Арго" можно будет проводить непосредственно на космодроме, без транспортировки на завод. "Через 10 пусков корабль должен уйти на завод-изготовитель: на "тяжелый регламент", когда проверяются весь корабль, все узлы и детали", - пояснил он.

Основное назначение "Арго" - снабжение орбитальной пилотируемой станции. Экспериментальную отработку конструкции планируется провести на ракете-носителе "Союз-2.1б". Компания рассчитывает, что корабль будет готов к первому полету в 2024 году, сообщил Сопов.

Он считает, что при разработке перспективных ракет необходимо уйти от использования разгонных блоков. "Но для этого нужно иметь конструктивное совершенство второй ступени в районе 25-30 и двигатель многократного включения не менее трех раз в полете", - сказал он. После использования ракет "Союза-2.1б" компания МТКС рассчитывает перейти к использованию носителя с многоразовой первой ступенью, по перспективной ракете компания сейчас работает с предприятиями Роскосмоса, уточнил Сопов.

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