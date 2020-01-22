Представитель Белоруссии возглавил межгоссовет по космосу стран СНГ

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Межгосударственный совет по космосу государств-участников СНГ возглавил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Владимир Гусаков. Такое решение принято в среду на первом заседании межгоссовета, в котором приняли участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана и России, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Наш межгосударственный совет открыт для вступления других стран Содружества. Каждая страна до сих пор отдельно развивала свои программы по космосу, сейчас надо нам их координировать, чтобы это была общая согласованная программа обмена информацией", - отметил руководитель совета по космосу.

Гусаков считает, что участники нового совета должны работать "на кооперацию, поскольку кооперация всегда позволяет повысить эффективность взаимодействия". "Теперь появится возможность интегрировать системы, получение и обработку информации, управление космическими аппаратами, [наладить] совместную разработку новых аппаратов, применять новейшие методы программирования, использования данных", - сказал Гусаков.

Он уточнил, что пока четыре страны участвуют в межгоссовете - Белоруссия, РФ, Казахстан и Армения. "Мы надеемся, что к следующему заседанию, которое пройдет в России, их число увеличится", - заявил Гусаков. По его словам, "Россия в космической сфере является ведущей страной и продолжает отрабатывать новейшие системы регулирования и приема информации". "Другие страны готовы подключиться к этому, потому что ощущается потребность в кооперации на пространстве бывшего СССР в этой области", - отметил председатель межгоссовета по космосу стран СНГ.