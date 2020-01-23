Отправку модуля "Наука" на Байконур перенесли на март из-за работ с топливными баками

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", транспортировка которого на Байконур планировалась в конце января, будет отправлен на космодром в конце марта из-за дополнительных работ с топливными баками. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Сейчас отправка МЛМ на космодром запланирована на 20-30-е числа марта", - отметил собеседник агентства. По его словам, задержка произошла из-за "доработок, связанных с применением штатных топливных емкостей". Других претензий, добавил источник, нет.

Ранее рассматривалась возможность замены родных баков модуля "Наука", изготовленных около 18 лет назад, на переделанные баки от разгонного блока "Фрегат". Однако в итоге было принято решение о запуске модуля к МКС со своими штатными баками. Изначально сделанные с возможностью многократной заправки, сейчас они могут быть использованы только один раз.

Строительство модуля "Наука" началось в 1995 году. Планировалось отправить его на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. Хруничева. Как сообщалось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля намечен на конец 2020 - начало 2021 года.