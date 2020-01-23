Специалисты скорректировали орбиту МКС для возвращения экипажа корабля "Союз МС-13"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Специалисты Центра управления полетами провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Роскосмоса.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 23 января 2020 года была проведена двухэтапная коррекция орбиты станции", - отметили в госкорпорации.

Первый раз двигатели грузового корабля "Прогресс МС-13", пристыкованного к модулю "Пирс", были включены в 17:15 мск, второй - в 20:23 мск. Минимальная высота орбиты над поверхностью Земли составляет 415,9 км, максимальная - 437 км.

Как уточнили в Роскосмосе, первый в 2020 году корректирующий маневр выполнялся с целью формирования баллистических условий для обеспечения программы полета кораблей "Союз МС-13", посадка которого запланирована на 6 февраля, "Союз МС-16" и "Союз МС-15". На спускаемом аппарате "Союз МС-13" на Землю должны вернуться российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты Лука Пармитано (Италия) и Кристина Кук (США).

Формирование баллистических условий для посадки началось в конце 2019 года. Так, 27 декабря орбиту МКС дважды подняли. Тогда, по данным службы баллистико-навигационного обеспечения российского Центра управления полетами, после двух маневров минимальная высота станции над поверхностью Земли составила 415,9 км, максимальная - 439,1 км.

Сейчас на борту МКС кроме Скворцова, Пармитано и Кук находятся еще трое членов экипажа: российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.