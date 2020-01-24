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Платформу для доступа к снимкам планеты создадут в проектной школе Кружкового движения

В ее разработке примут участие старшеклассники

ТАСС, 24 января. Участники первой всероссийской школы "Практики будущего" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) создадут платформу для всеобщего доступа к космическим снимкам планеты и спроектируют новые типы коммуникаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Школа "Окно в НТИ" пройдет во всероссийском детском центре "Орленок" 1-2 апреля и 21-22 апреля. В ней примут участие 100 лучших российских школьников, прошедших конкурсный отбор. Школа будет проходить по трем направлениям, которые соответствуют приоритетным направлениям НТИ.

"В треке Aeronet старшеклассники примут участие в разработке международной сетевой платформы - ее пользователи смогут получить доступ к массиву регулярно обновляемых снимков поверхности планеты со спутников, отслеживать появление природных пожаров, наводнений, несанкционированных свалок и другие изменения экосистем и предлагать решения для развития территорий. Участники школы также соберут в "Орленке" антенну для приема спутниковых данных и будут работать с информацией, которую смогут получать в режиме реального времени", - сообщили в пресс-службе.

В рамках направления Neuronet школьники будут проектировать новые типы обмена информацией между людьми на основе нейротехнологий. Участники трека Energynet смоделируют систему распределенной генерации энергии, используя технологии искусственного интеллекта, а также исследуют возможности интернета энергии.

"Формат школы "Практики будущего" Кружкового движения объединит технологических лидеров, которые занимаются созданием новых решений в области интеллектуальной энергетики, нейротехнологий и космоса, с гуманитариями, создающими новые понятия и образы будущего уклада жизни людей. Ни одна технология не ценна сама по себе. Важно то, как она меняет жизнь, привычки, восприятие людей. На проектной школе в "Орленке" участники Кружкового движения вместе с экспертами из компаний НТИ попробуют спроектировать новые принципы взаимодействия человека и мира", - процитировали в пресс-службе слова руководителя проекта "Практики будущего" Кружкового движения НТИ Марии Рачинской.

Кружковое движение НТИ

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет", "Хелснет", "Энерджинет", "Технет" и Кружковому движению. В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и прочие.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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