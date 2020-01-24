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Создание парашютной системы для корабля "Орел" будет завершено в 2023 году

В настоящее время отдельные элементы этой системы проходят цикл автономных наземных и летных испытаний

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля "Орел" будут завершены в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор НИИ парашютостроения холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Андрей Рожков.

"Продолжаются работы по разработке парашютной системы для перспективного космического корабля "Орел" в рамках ранее заключенного государственного контракта со сроком завершения в 2023 году", - сказал он.

Летные испытания

Рожков добавил, что отдельные элементы парашютной системы для космического корабля проходят цикл автономных наземных и летных испытаний. 

"В настоящий момент полностью определен конструктивный облик всех крупных узлов и элементов системы, проводится цикл автономных наземных и летных испытаний отдельных элементов системы для последующего перехода на финальные стадии создания парашютной системы", - сказал он.

Затем планируется проведение комплексных испытаний с макетом возвращаемого аппарата, добавил Рожков.

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