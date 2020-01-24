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Источник: запуск спутника "Меридиан-М" с Плесецка перенесли на неопределенный срок

Собеседник агентства отметил, что ракету снимут со стартового стола и перевезут в монтажно-испытательный корпус

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Запуск военного спутника "Меридиан-М" с космодрома Плесецк, который должен был состояться в пятницу, перенесен на неопределенный срок. Ракета будет перевезена в монтажно-испытательный корпус, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск перенесен на неопределенный срок", - сказал собеседник агентства. По его словам, ракета будет "снята со стартового стола и перевезена в монтажно-испытательный корпус до выяснения причин".

Другой источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщил ТАСС, что запуск аппарата может быть отложен на неопределенный срок. По его словам, команда на отмену пуска в пятницу была отправлена до начала заправки, которая должна была начаться в 10:00 мск.

Ранее командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко сообщил, что очередной спутник "Меридиан-М" будет запущен министерством обороны в январе 2020 года. По его словам, ракета должна быть запущена с модернизированного стартового комплекса номер 3. Первый после ремонта пуск с этого стартового стола состоялся 11 декабря 2019 года, хотя изначально был намечен днем ранее.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М" (модернизированная версия аппаратов серии "Меридиан"). "Меридиан" - спутники связи второго поколения, они пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга". Срок активного существования действующих спутников составляет семь лет.

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