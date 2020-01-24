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Роскосмос: экс-первый замглавы РКК "Энергия" станет ее исполнительным директором

В Роскосмосе опровергли информацию о предложении понизить Сергея Романова до уборщика

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сергей Романов, занимавший ранее пост первого заместителя гендиректора РКК "Энергия", станет ее исполнительным директором, главным конструктором по пилотируемым системам по программе Международной космической станции (МКС). Информация о предложении понизить его до уборщика не соответствует действительности, написал в пятницу в своем Twitter руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Ранее ряд СМИ, ссылаясь на копию соответствующего приказа гендиректора РКК "Энергия" Николая Севастьянова, сообщал, что Романову было предложено занять низовые должности, в частности уборщика или оператора копировальной техники. "Данная информация не соответствует действительности. Сергей Юрьевич Романов является техническим руководителем в составе госкомиссии по летным испытаниям пилотируемых систем и комплексов, которую возглавляет генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин", - написал Устименко.

Он также сообщил, что совет директоров корпорации должен утвердить Романова в должности исполнительного директора предприятия, главного конструктора по пилотируемым системам и комплексам по программе МКС.

"В настоящее время в РКК "Энергия" идет работа над новой штатной структурой с учетом тех новых задач, которые должно выполнять данное предприятие", - написал Устименко.

Романов пришел в РКК "Энергия" в 1983 году. Генеральным директором корпорации он был назначен в 2018 году. До этого Романов был заместителем генерального конструктора, генеральным конструктором пилотируемых космических комплексов РКК. Севастьянов, который уже возглавлял корпорацию с 2005 по 2007 год, вновь стал ее гендиректором в марте 2019 года, сменив на этом посту Романова.

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