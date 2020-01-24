{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские научные приборы для миссии "ЭкзоМарс" успешно прошли испытания в Тулузе

На десантной платформе "ЭкзоМарс" установлены 13 приборов, 11 из которых были разработаны в Институте космических исследований РАН

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские научные приборы, установленные на ровере и десантном модуле российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020", успешно прошли испытания в Тулузе. Об этом в пятницу сообщила телестудия Роскосмоса.

"Сейчас марсоход заканчивает свои автономные испытания, скоро будет установлен на десантный модуль для отправки на Байконур. Российские приборы без замечаний прошли испытания, все хорошо", - сказал заведующий лабораторией физических исследований поверхности планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель миссии "ЭкзоМарс" с российской стороны Даниил Родионов.

На десантной платформе "ЭкзоМарс" суммарно установлено 13 приборов - 11 из них были разработаны в ИКИ РАН, два были предоставлены Европейским космическим агентством. В течение марсианского года приборы будут изучать метеорологические параметры.

В частности, научной группой ИКИ РАН был разработан и создан прибор МДЛС - марсианский многоканальный диодно-лазерный спектрометр. Он предназначен для измерения химически-изотопного состава атмосферы на поверхности Марса с борта посадочной платформы.

На европейском ровере Rosalind Franklin также установлены российские научные приборы - инфракрасный и нейтронный спектрометры.

"ЭкзоМарс" - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль-август 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.

Теги
РоссияФранция
Реклама на ТАСС
Роскосмос: экс-первый замглавы РКК "Энергия" станет ее исполнительным директором
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко опроверг информацию о предложении понизить Сергея Романова до уборщика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС