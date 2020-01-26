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Источник: запуск ракеты "Союз" с Плесецка отменили из-за сбоя в ее электрооборудовании

Неисправность планируют устранить за одну-две недели
Ракета-носитель "Союз-2.1а" Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Ракета-носитель "Союз-2.1а"
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с Плесецка был отменен из-за сбоя в электрооборудовании носителя. Ракета снята со стартового стола, неисправность планируют устранить за одну-две недели, сообщили ТАСС в воскресенье два источника в ракетно-космической отрасли.

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"Старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя", - сказал один из собеседников агентства, не уточнив деталей.

Другой источник подтвердил отказ в электрике и отметил, что "в настоящее время ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс, на устранение неисправности уйдет от одной до двух недель".

Собеседники сообщили, что сбой был выявлен около 9:00 мск в пятницу, 24 января, до начала заправки ракеты компонентами топлива. По данным специализированного портала Spaceflightnow, запуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан-М" должен был состояться 24 января в 14:00 мск. Ракета была установлена на модернизированный стартовый комплекс № 3 космодрома Плесецк. Первый после ремонта пуск с этого стартового стола состоялся 11 декабря 2019 года.

В 2017 году компания "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнёва получила заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".

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