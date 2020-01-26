{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: новая дата запуска для "Союза" с военным спутником еще не назначена

Баллистики рассчитают ее в ближайшее время
Ракета-носитель "Союз-2.1а" Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Ракета-носитель "Союз-2.1а"
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новое пусковое окно для старта с Плесецка ракеты "Союз", на которой 24 января отказала электрика, пока не рассчитано, баллистики займутся этим в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье источники в ракетно-космической отрасли.

"Пока новой даты запуска нет", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник в отрасли отметил ТАСС, что "новое пусковое окно - новые дата старта и резервная дата - будет рассчитано баллистиками в ближайшее время".

Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщили ТАСС, что запуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан-М" с Плесецка 24 января был отменен из-за сбоя в электрооборудовании носителя.

Собеседники сообщили, что проблема была выявлена около 9:00 мск в пятницу до начала заправки ракеты компонентами топлива. На устранение неисправности уйдет от одной до двух недель. Ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс Плесецка.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".

В новость были внесены изменения (13:12 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Источники: запуск ракеты "Союз" с Плесецка отменили из-за сбоя в электрооборудовании
Неисправность планируют устранить за одну-две недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС