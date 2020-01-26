Источник: новая дата запуска для "Союза" с военным спутником еще не назначена

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новое пусковое окно для старта с Плесецка ракеты "Союз", на которой 24 января отказала электрика, пока не рассчитано, баллистики займутся этим в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье источники в ракетно-космической отрасли.

"Пока новой даты запуска нет", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник в отрасли отметил ТАСС, что "новое пусковое окно - новые дата старта и резервная дата - будет рассчитано баллистиками в ближайшее время".

Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщили ТАСС, что запуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан-М" с Плесецка 24 января был отменен из-за сбоя в электрооборудовании носителя.

Собеседники сообщили, что проблема была выявлена около 9:00 мск в пятницу до начала заправки ракеты компонентами топлива. На устранение неисправности уйдет от одной до двух недель. Ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс Плесецка.

В 2017 году "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева получили заказ на производство четырех военных спутников "Меридиан-М". "Меридиан" - спутники связи второго поколения, которые пришли на смену аппаратам "Молния" и "Радуга".

В новость были внесены изменения (13:12 мск) — обновлена информация по тексту.