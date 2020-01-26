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Новые станции спутниковой системы "Гонец" введут в эксплуатацию в ближайшие полгода

В настоящее время станции проходят тестирование

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец" планирует ввести в эксплуатацию наземные станции в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске, Анадыре в первом полугодии.

"Сейчас проходит тестирование и плановый ввод в эксплуатацию", - сообщили ТАСС в компании, подчеркнув, что станции будут вводиться последовательно в первом полугодии.

В ноябре 2019 года в Роскосмосе сообщили, что АО "Спутниковая система "Гонец" открыло четыре новых региональных филиала в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре. В каждом из этих городов, пояснили в госкорпорации, будет размещено по одной региональной станции многофункциональной системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М".

"Гонец" - российская низкоорбитальная система спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами. Сейчас наземные станции работают в Москве, Южно-Сахалинске и Железногорске (Красноярский край).

Теги
Россия
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