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Япония перенесла запуск нового разведывательного спутника на 28 января

В Mitsubishi Heavy Industries объяснили перенос плохими погодными условиями

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Япония перенесла запланированный на понедельник запуск нового разведывательного спутника Optical 7 в связи с плохими погодными условиями. Об этом сообщается на сайте разработчика орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.

Запуск планируется осуществить утром 28 января с космодрома Танэгасима в юго-западной японской префектуре Кагосима.

Спутник оснащен высокоэффективной камерой и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Стоимость его разработки составила 30 млрд иен ($274 млн). Более подробная информация о спутнике отсутствует, поскольку его работа связана с национальной безопасностью. В частности, предполагается, что он будет заниматься сбором разведданных, связанных с КНДР. В то же время планируется использовать его и при ликвидации последствий возможных стихийных бедствий.

Управлять им, как и получать данные, будет Министерство обороны Японии. Последний раз запуск такого спутника был осуществлен летом 2018 года.

Сейчас на орбите находятся семь японских разведывательных спутников с различными возможностями - лишь часть из них способна передавать информацию в плохую погоду. Тем не менее этого достаточно для того, чтобы делать снимки с любой точки Земли один раз в день. В течение ближайших лет Япония рассчитывает увеличить эту группировку до десяти спутников, что позволит снимать поверхность Земли чаще.

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Япония
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