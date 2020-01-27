На Восточном построят монтажно-испытательный корпус под лунные корабли

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новый монтажно-испытательный корпус (МИК) построят для космических кораблей, которые в будущем полетят на Луну, на космодроме Восточный. Об этом сообщил в понедельник гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Охлопков главе Роскосмоса во время посещения космодрома.

"С правой стороны будет стоять новый МИК, где будут готовиться новые корабли, я имею в виду лунной программы", - сказал Охлопков. Видео его заявления разместил на своей странице в Twitter генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Также планируется построить МИК под сверхтяжелую ракету-носитель. Рогозин в публикации в Twitter отметил, что начинается планирование расширения технического комплекса под сверхтяж.

В декабре во время пресс-конференции на Восточном Рогозин представил презентацию, согласно которой подготовительные работы для создания комплекса для запуска сверхтяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный стартуют в 2022 году.

Согласно данным презентации, монтажно-испытательный комплекс и склад блоков для сверхтяжелой ракеты будут построены в 2027 году.