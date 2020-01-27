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Компания SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink

Запуск приостановили из-за сильного ветра

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Американская компания SpaceX  приняла решение отложить на сутки намечавшийся на утро понедельника запуск ракеты-носителя "Фэлкон 9" c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Приостанавливаем предстартовый отсчет в связи с сильным ветром, - указывается в сообщении. - Следующая возможность для запуска откроется завтра в 09:28 (17:28 мск)".

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдется в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья - ранее в текущем месяце.

Теги
США
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