Источник: некоторые испытания частей ракеты "Союз-5" пройдут в ЦНИИмаш

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Часть испытаний баков первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" пройдет в головном научном институте Роскосмоса - ЦНИИмаш. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Часть испытаний пройдет в ЦНИИмаш, поскольку в институте есть более мощное оборудование и больший по габаритам испытательный стенд", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще часть пройдет в Ракетно-космическом центре "Прогресс" в Самаре.

Пока испытания в ЦНИИмаш запланированы на август 2020 года, но могут быть перенесены по времени. Сейчас, уточнил источник, все работы идут по графику. Изготавливаются баки, межбак и ряд агрегатов первой ступени ракеты-носителя, по второй ступени идет разработка конструкторской документации.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Байтерек" путем модернизации имеющегося комплекса "Зенит-М". Завершить создание ракеты планируется к 2021 году.