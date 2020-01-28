Япония вновь отложила запуск нового разведывательного спутника

ТОКИО, 28 января. /ТАСС/. Запуск нового японского разведывательного спутника Optical 7, который должен был состояться во вторник с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима, вновь перенесен. Об этом сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries.

Старт отложен из-за технических проблем, связанных с системой питания ракеты-носителя H-2 азотом. О новой дате запуска на данный момент не сообщается.

Изначально он был намечен на 27 января, однако его пришлось перенести на день позже из-за плохих погодных условий. Mitsubishi Heavy Industries рассчитывает провести старт до конца февраля.

Спутник Optical 7 оснащен высокоэффективной камерой и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Стоимость его разработки составила 30 млрд иен ($274 млн). Более подробная информация о спутнике отсутствует, поскольку его работа связана с национальной безопасностью. В частности, предполагается, что он будет заниматься сбором разведданных, связанных с КНДР. В то же время планируется использовать его и при ликвидации последствий возможных стихийных бедствий.

Управлять им, как и получать данные, будет Министерство обороны Японии. Последний раз запуск такого спутника был осуществлен летом 2018 года.

Сейчас на орбите находятся семь японских разведывательных спутников с различными возможностями - лишь часть из них способна передавать информацию в плохую погоду. Тем не менее этого достаточно для того, чтобы делать снимки с любой точки Земли один раз в день. В течение ближайших лет Япония рассчитывает увеличить эту группировку до 10 спутников, что позволит снимать поверхность Земли чаще.