Путин утвердил обновленные основы госполитики в космической сфере

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной политике в области космической деятельности. Об этом сообщил первый замгендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в рамках XLIV Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева.

"Вчера указом президента были утверждены основы государственной политики в области космической деятельности", - сказал Урличич.

XLIV Академические чтения по космонавтике памяти С.П. Королева проходят в МГТУ им. Н.Э. Баумана с 28 по 31 января. В них принимают участие специалисты космической отрасли, а также студенты профильных вузов.