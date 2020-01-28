Пилотируемый облет Луны на корабле "Орел" планируется на 2029 год

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новый российский корабль "Орел" должен совершить пилотируемый облет Луны в 2029 году, говорится в презентации первого замглавы Роскосмоса Юрия Урличича, представленной на XLIV Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева.

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Согласно презентации, на 2028 год планируется беспилотный облет Луны кораблем "Орел", в 2029 году - пилотируемый облет и отработка пилотируемой стыковки корабля с лунным взлетно-посадочным комплексом.

Также на 2029 год планируется отправить автоматический луноход.

В презентации упоминается российская лунная программа, в рамках которой планируется несколько миссий - "Луна-Глоб" (2021 год), орбитальный аппарат "Луна - ресурс-1" (2024 год), посадочный аппапат "Луна - Ресурс-1" (2025 год), "Луна-Грунт" (2028 год).

Согласно презентации, первый испытательный запуск корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") планируется на 2023 год, его первый беспилотный полет к Международной космической станции (МКС) - на 2024 год, пилотируемый полет на станцию - на 2025 год.

Запуск космического ядерного буксира

Космический буксир, на который установят ядерную энергоустановку мегаваттного класса, планируется запустить в 2030 году.

"Запуск КА [космического аппарата] с ЯЭУ [ядерной энергоустановкой], проведение его летных испытаний (2030 год)", - говорится в презентации. В дальнейшем должно быть организовано серийное производство таких аппаратов и их коммерческое использование.

Согласно презентации, до 2030 года должна быть создана экспериментально-испытательная база, проведен полный цикл наземной отработки опытных образцов космической ядерной энергоустановки, включая проведение ядерных ресурсных испытаний.

Испытания макета двигателя для космического ядерного буксира планируются в 2020 году, сообщалось ранее на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось о планах Росатома изготовить к 2018 году опытный образец ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, предназначенной для полетов в дальнем космосе. Изначально установка проектировалась для космического аппарата с рабочим названием транспортно-энергетический модуль. Работы по созданию установки были начаты в 2009 году.

Ядерная энергетика в освоении космического пространства нашей страной используется не впервые. В период с 1970 по 1988 год в СССР был осуществлен запуск 32 космических аппаратов с термоэлектрической ядерной энергоустановкой, а в период с 1960 по 1980 год разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне ядерный ракетный двигатель.

XLIV Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева проходят в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 28 по 31 января. В них принимают участие специалисты космической отрасли, а также студенты профильных вузов.